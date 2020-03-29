Максим Калиниченко призвал всех не умничать и сидеть дома

Экс-полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко из-за пандемии коронавируса призвал всех сидеть дома.

— Сегодня мир поделился на паникеров (тех, кто сидит дома) и на умных (кому все по...), завтра он может поделиться на живых и на не очень... Умные, не нужно мне рассказывать о мировом заговоре, просто проявите благоразумие — посидите дома, — написал Калиниченко в Twitter.

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 681 706 человек. Умерших — 31 882, выздоровевших — 145 696. В России на данный момент 1534 случаев заражения, 8 человек умерли, выздоровело — 64.