Николсон после дубля в ворота «Ростова» заявил, что еще не достиг максимальной формы

Форвард «Спартака» Шамар Николсон прокомментировал победу своей команды в матче 11-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:0).

— Я бы не сказал, что это была простая игра, но самое главное, что мы заработали три очка. Моя форма? Я становлюсь лучше день ото дня. Но я бы не сказал, что достиг 100 процентов. Я думаю, что сейчас готов на 60-65 процентов, но я постоянно тренируюсь.

Готов ли я стать лучшим бомбардиром? Конечно, работаю над этим и стремлюсь. Но главное — результат команды. Мой главный соперник в гонке? Определенно [Манфред] Угальде.

Голы в игре с ростовчанами стали для ямайца первыми с октября 2022 года.

«Спартак» после 11 матчей занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков.