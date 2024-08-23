Деменко: «Осадок у «Динамо» от матча с «Краснодаром» в конце прошлого сезона точно остался»

Экс-полузащитник «Краснодара» Максим Деменко поделился ожиданиями от предстоящего матча краснодарской команды против «Динамо» в 6-м туре РПЛ.

«Это точно будет интересный матч. Обе команды стараются набирать очки и явно поставили себе серьезные задачи на сезон. Если «Краснодар» победит, то догонит по очкам «Динамо» и приблизится к лидерам. Думаю, что команды будут играть в атакующий футбол в этом матче, ведь это их стиль. Победу может одержать любая команда, ведь «Краснодар» набрал форму и явно способен увезти три очка из Москвы.

Будет ли у «Динамо» какой-то особый настрой на «Краснодар» исходя из матча 30-го тура прошлого сезона? Все понимают, что это уже новый сезон и это уже будет другая игра, но осадок у «Динамо» точно остался. Предполагаю, что Личка что-то скажет по этому поводу своим футболистам перед поединком. Впрочем, «Динамо» и без этого выглядит сейчас немного предпочтительнее «Краснодара», они пока что играют увереннее. Поединок точно будет интересным, ведь обе команды играют в атакующий футбол, за такими матчами всегда любопытно наблюдать», — цитирует «РБ Спорт» Деменко.