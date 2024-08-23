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Деменко: «Осадок у «Динамо» от матча с «Краснодаром» в конце прошлого сезона точно остался»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-полузащитник «Краснодара» Максим Деменко поделился ожиданиями от предстоящего матча краснодарской команды против «Динамо» в 6-м туре РПЛ.

«Это точно будет интересный матч. Обе команды стараются набирать очки и явно поставили себе серьезные задачи на сезон. Если «Краснодар» победит, то догонит по очкам «Динамо» и приблизится к лидерам. Думаю, что команды будут играть в атакующий футбол в этом матче, ведь это их стиль. Победу может одержать любая команда, ведь «Краснодар» набрал форму и явно способен увезти три очка из Москвы.

Будет ли у «Динамо» какой-то особый настрой на «Краснодар» исходя из матча 30-го тура прошлого сезона? Все понимают, что это уже новый сезон и это уже будет другая игра, но осадок у «Динамо» точно остался. Предполагаю, что Личка что-то скажет по этому поводу своим футболистам перед поединком. Впрочем, «Динамо» и без этого выглядит сейчас немного предпочтительнее «Краснодара», они пока что играют увереннее. Поединок точно будет интересным, ведь обе команды играют в атакующий футбол, за такими матчами всегда любопытно наблюдать», — цитирует «РБ Спорт» Деменко.

Источник: «РБ Спорт»
Максим Деменко
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
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 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
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 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
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