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Деменко: «В матче «Зенит» — «Спартак» может случиться любой результат»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-полузащитник «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко поделился ожиданиями от матча между своими бывшими клубами в 6-м туре РПЛ.

«Нужно ли «Спартаку» сразу пытаться играть первым номером? Важно, что у «Зенита» не будет ключевых футболистов и это может отразиться на игре петербуржцев. «Спартак» в любом случае будет играть в свой футбол. Станкович наверняка изучает игру «Зенита» и ищет слабые стороны. Тактика может меняться в зависимости от счета на табло.

Повлияет ли на картину игры первый забитый мяч? Вполне, ведь второй команде нужно будет отыгрываться и можно получить еще гол в свои ворота после контратаки. Может ли победить «Спартак»? А кто ожидал, что «Химки» отберут очки у «Зенита»? Сейчас в нашем чемпионате часто команды удивляют болельщиков, поэтому может случиться любой результат», – цитирует «РБ Спорт» Деменко.

Матч «Зенит» – «Спартак» пройдет 24 августа в Санкт-Петербурге. После пяти туров сине-бело-голубые с 13 очками лидируют в турнирной таблице чемпионата России, а красно-белые идут на 4-й строчке – 10 очков.

Источник: «РБ Спорт»
Максим Деменко
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 - : -
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 - : -
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 - : -
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 - : -
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 - : -
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
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