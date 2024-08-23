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Вдова футболиста Мандреко рассказала о его последнем дне: «Он умирал у меня на руках»

Юрий Голышак
Обозреватель
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Вдова футболиста Сергея Мандреко Инга в интервью «СЭ» рассказала о его последнем дне. Мандреко умер в 2022 году после несколько лет болезни — у него был боковый амиотрофический склероз.

— Вот за что такому парню — столько мучений?

— Эта болезнь — просто шесть лет ада...

— Понимаю.

— Вот спросил бы меня сейчас Бог: хочу ли я быть рядом с больным Сережей и сейчас? Ответила бы: да! В конце от него осталось 30 килограмм, одни глаза. Последний год провел уже в специальном доме для угасающих людей.

— Хоспис?

— Это не совсем хоспис. Роскошные условия. Я не справлялась, с ума сходила. Попробуйте представить, что это такое — ежедневно человека мыть, чистить, надевать носки, класть, поднимать, кормить с ложки... Каждый день — одно и то же!

— Он уже не говорил?

— Да, уже не разговаривал, только мычал. Это было психологически невыносимо... Шесть лет, изредка выходя из дома! В тот момент я бросила учить немецкий, не общалась с друзьями, скверно выглядела. Сережа уже растворялся, от него ничего не оставалось. Но глаза — его, те же самые! Я понимала, что вот-вот настанет последний момент. Это казалось самым страшным. Я просила Бога, чтоб не позволил мне увидеть эту секунду.

— Не увидели?

— Увидела. Сергей умирал у меня на руках. Мне казалось, я схожу с ума. Сергей уходил в больнице, но я присутствовала при этом.

— В то утро знали, что именно сегодня все закончится?

— Нет. Не предполагала. Когда сил совсем не оставалось, уже думаешь: скорее бы все закончилось... В ту же секунду ужасаешься этой мысли, отгоняешь ее: «Нет, нет, пусть живет дольше!» Это большое испытание для тех, кто рядом. Каждый человек, который ухаживал, прошел через такое. Винишь себя за эти мысли не время спустя, а сразу, как только мелькнет. Это не описать словами.

— Не чувствовали, что Сергей сам хочет уйти поскорее? Прекратить страдания?

— Он хотел жить до последней секунды! Я ему благодарна за эти шесть лет. Чего не было, того не было — ни разу он не заплакал. Кто-то впал бы в депрессию — но не мой Сережа. Он порой жестоко надо мной издевался, требовал ухода. Это обычная история, как мне рассказали, — больной начинает манипулировать. Мог приказывать: ты должна делать вот это! Но слез я не видела ни разу. Никогда не произносил — я, мол, такой несчастный.

Сергей и&nbsp;Инга Мандреко. «Собрались резать горло и желудок. Вставлять трубки, чтоб дышал и ел. Он глазами показал — согласен». Трагедия Сергея Мандреко

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
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 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
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14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
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 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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