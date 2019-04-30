Защитник "Арсенала" Максим Беляев после ничьей в матче 26-го тура чемпионата России против "Оренбурга" (1:1) допустил, что его команде не хватило эмоций после победы над "Спартаком"​ (3:0), сообщает официальный Youtube-канал туляков.

– Все-таки мы вели в счете, хотелось этот успех еще больше развить и довести дело до победы. Как сложилось – так и сложилось... Ничего страшного, очко на выезде – тоже хороший результат. Я думаю, что предыдущий матч со "Спартаком" всего три дня назад взял у нас много эмоций, наверное, где-то пару дней не хватило, чтобы накопить их на новую игру. Если бы было больше времени на подготовку, то были бы посвежее и более воодушевленные.

Со "Спартаком" матч получился очень яркий, хотели поскорее его забыть и переключиться на "Оренбург". В принципе, все правильно делали, но не получилось победить, что поделать. Испытывали некоторые кадровые проблемы, в последней встрече центральная линия в обороне и полузащите – всегда разная. Может быть не хватает сыгранности. С "Оренбургом" не играли некоторые футболисты из-за перебора карточек... Все равно отталкиваемся от своей игры и уделяем больше внимания себе, – сказал Беляев.

"Арсенал" с 39 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. "Оренбург" с 36 баллами располагается на седьмой строчке.

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