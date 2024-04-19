Маклаков верит в победу «Спартака» над «Ростовом» в 25-м туре РПЛ

Актер и болельщик «Спартака» Алексей Маклаков в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча против «Ростова» в 25-м туре РПЛ.

«Я за «Спартак» уже болею 40 лет. Конечно, он для меня будет фаворитом в этой игре. Естественно, я верю в победу «Спартака», иначе зачем болеть за команду? Не могу говорить как специалист в футболе, я говорю как болельщик. Вся надежда на то, что у ребят есть амбиции. Я думаю, они включатся и сыграют неплохо. Я верю в победу, потому что есть определенная мотивация у игроков. Мы же не знаем, кто будет новым главным тренером «Спартака». Возможно, этот человек будет сидеть на трибуне и смотреть этот матч. Все в руках ребят, я в них верю», — сказал Маклаков «СЭ».

«Ростов» и «Спартак» встретятся в 25-м туре чемпионата России в воскресенье, 21 апреля.

Московский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков в 23 матчах. Желто-синие с 34 очками находятся на восьмой строчке.