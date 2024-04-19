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Сегодня, 17:45

«Краснодар» — «Факел»: смотреть трансляцию матча РПЛ

«Краснодар» примет «Факел» в матче 25-го тура РПЛ 19 апреля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист «Краснодара» Джон Кордоба.
Джон Кордоба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Краснодар» на своем поле 19 апреля примет «Факел» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу. Игра на стадионе «Арена Краснодар» начнется в 19.00 по московскому времени.

Видеотрансляция игры «Краснодар» — «Факел» пройдет в прямом эфире и по подписке на канале «Матч Премьер». Начало — в 18.50 мск. Следите за ключевыми событиями встречи «Краснодар» — «Факел» с помощью матч-центра «СЭ».

«Краснодар» с главным тренером Мурадом Мусаевым с 43 баллами идет на второй строчке в турнирной таблице РПЛ. «Факел» Сергея Ташуева находится на 11-м месте с 26 очками.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодара» против «Факела».

В первом круге РПЛ 25 августа «Факел» сыграл вничью с «Краснодаром» (0:0) в шестом туре.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
19.04 19:00
Краснодар – Факел
 - : -
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 10
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 18 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 18 1 6
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