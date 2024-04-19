«Краснодар» на своем поле 19 апреля примет «Факел» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу. Игра на стадионе «Арена Краснодар» начнется в 19.00 по московскому времени.

Видеотрансляция игры «Краснодар» — «Факел» пройдет в прямом эфире и по подписке на канале «Матч Премьер». Начало — в 18.50 мск. Следите за ключевыми событиями встречи «Краснодар» — «Факел» с помощью матч-центра «СЭ».

«Краснодар» с главным тренером Мурадом Мусаевым с 43 баллами идет на второй строчке в турнирной таблице РПЛ. «Факел» Сергея Ташуева находится на 11-м месте с 26 очками.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодара» против «Факела».

В первом круге РПЛ 25 августа «Факел» сыграл вничью с «Краснодаром» (0:0) в шестом туре.

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