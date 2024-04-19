Масалитин: «Мусаев сейчас лучше Чалова и Заболотного, хотя он не вписан в состав ЦСКА»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин оценил игру форварда красно-синих Тамерлана Мусаева.

«Мусаев сейчас лучше. В двух последних играх у него два гола и передача, хотя он даже не вписан в состав. Теперь пусть Чалов и Заболотный попробуют вытеснить его из состава», — приводит слова Масалитина «Евро-футбол.Ру».

22-летний Мусаев перешел в ЦСКА в январе этого года. За армейский клуб он сыграл 8 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 700 тысяч евро. Контракт футболиста с армейцами рассчитан до конца июня 2028 года.