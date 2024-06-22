Умер бывший врач «Спартака» Васильков
На 77-м году после продолжительной болезни скончался бывший врач «Спартака» Юрий Васильков, сообщается на официальном сайте красно-белых.
Специалист работал в команде с 1983 по 1985, с 1989 по 2002, а затем с 2006 по 2008 годы. За это время москвичи десять раз становились чемпионами страны, а также три раза выигрывали Кубок.
Кроме того, Васильков работал в сборной России по футболу и московском «Динамо».
Источник: Фк Спартак
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