Умер бывший врач «Спартака» Васильков

На 77-м году после продолжительной болезни скончался бывший врач «Спартака» Юрий Васильков, сообщается на официальном сайте красно-белых.

Специалист работал в команде с 1983 по 1985, с 1989 по 2002, а затем с 2006 по 2008 годы. За это время москвичи десять раз становились чемпионами страны, а также три раза выигрывали Кубок.

Кроме того, Васильков работал в сборной России по футболу и московском «Динамо».