Махачкалинское «Динамо» выразило соболезнования родным и близким погибших в Дагестане
Махачкалинское «Динамо» выразило соболезнования родным и близким погибших в результате нападений в Дербенте и Махачкале.
«Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Все наши мысли сегодня — о вас. Берегите себя и близких», — говорится в сообщении клуба.
23 июня в результате нападений в Дербенте и Махачкале погибло 9 человек, 7 из них — сотрудники правоохранительных органов.
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
|0
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|0
|0
|0-0
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5
|Спартак
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|0
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6
|ЦСКА
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10
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11
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12
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
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Пари НН – Рубин
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Оренбург – Спартак
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|19.07
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