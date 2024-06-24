Махачкалинское «Динамо» выразило соболезнования родным и близким погибших в Дагестане

Махачкалинское «Динамо» выразило соболезнования родным и близким погибших в результате нападений в Дербенте и Махачкале.

«Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Все наши мысли сегодня — о вас. Берегите себя и близких», — говорится в сообщении клуба.

23 июня в результате нападений в Дербенте и Махачкале погибло 9 человек, 7 из них — сотрудники правоохранительных органов.