Камоцци: «Очень здорово, что «Спартак» выбрал Станковича, это сильный тренер»

Бывший советник руководства «Спартака» Франко Камоцци прокомментировал назначение Деяна Станковича главным тренером красно-белых.

«Это здорово, что «Спартак» выбрал Станковича, это сильный тренер. Конечно, ему нужно время. Надеюсь, у него все получится», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

«Спартак» объявил о назначении Станковича 16 мая. Он возглавил команду в межсезонье. В минувшем розыгрыше РПЛ красно-белые финишировали на пятом месте в турнирной таблице.