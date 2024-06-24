Камоцци: «Очень здорово, что «Спартак» выбрал Станковича, это сильный тренер»
Бывший советник руководства «Спартака» Франко Камоцци прокомментировал назначение Деяна Станковича главным тренером красно-белых.
«Это здорово, что «Спартак» выбрал Станковича, это сильный тренер. Конечно, ему нужно время. Надеюсь, у него все получится», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».
«Спартак» объявил о назначении Станковича 16 мая. Он возглавил команду в межсезонье. В минувшем розыгрыше РПЛ красно-белые финишировали на пятом месте в турнирной таблице.
Источник: «РБ Спорт»
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