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Сегодня, 02:32

ЦСКА интересуется форвардом Раки Ауани

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Этуаль дю Сахеля» Раки Ауани может продолжить карьеру в России, сообщает Sport24.

По сведениям источника, агент Амин Сахеб-Эттабаа подтвердил, что московский клуб интересуется 19-летним тунисцем.

В минувшем сезоне Ауани провел 33 матча, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/football/news-659143-agent-podtverdil-chto-tsska-interesuyetsya-napadayushchim-iz-tunisa-raki-auani
ФК ЦСКА (Москва)
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