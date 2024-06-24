ЦСКА интересуется форвардом Раки Ауани

Форвард «Этуаль дю Сахеля» Раки Ауани может продолжить карьеру в России, сообщает Sport24.

По сведениям источника, агент Амин Сахеб-Эттабаа подтвердил, что московский клуб интересуется 19-летним тунисцем.

В минувшем сезоне Ауани провел 33 матча, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.