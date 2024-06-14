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Якубко заявил, что никаких космических изменений цен в Словакии после 2022 года не произошло

Алина Савинова
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Бывший нападающий ряда российских клубов Мартин Якубко рассказал, что поменялось в его родной Словакии после событий 2022 года.

«Инфляция есть, сейчас она составляет около 7%, но я бы не сказал, что цены на продукты поднялись безбожно. Бензин постоянно то дешевел, то дорожал, сейчас, например, ценник на уровне 2018-2019 годов. Никаких космических изменений точно не произошло. Когда все только началось, где-то полгода был шум, но сейчас все вернулось на прежний уровень», — приводит «РБ Спорт» слова Якубко.

Ранее словак рассказал, что в последние годы не работает в футболе, а занимается бизнесом.

44-летний Якубко в разные годы своей игровой карьеры выступал за российские «Химки», «Сатурн», «Динамо», «Амкар», «Москву», а также словацкие «Ружомберок», «Дуклу», «Татран» и «Букоцел».

Источник: РБ Спорт
Мартин Якубко
Футбол
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 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
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 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
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 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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Краснодар – Динамо
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ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
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Балтика – Локомотив
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