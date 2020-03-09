Магомед-Шапи Сулейманов: «Не могу сказать, что не окажусь в «Спартаке»

Полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов после победы над «Спартаком» (1:0) в матче 21-го тура Тинькофф — чемпионата России рассказал о том, что любая команда, которая ведет в счете, будет сбивать натиск соперника, используя футбольных хитрости.

— В конце матча футболисты «Краснодара» часто оказывались на газоне и долго не вставали. Болельщики «Спартака» встречали это свистом. Были болезненные столкновения или тянули время?

— У Ари и до этого болели задние мышцы. Это футбол. Было бы так же, если бы в счете вел «Спартак». В других командах разве так не делают? Во всех матчах, где команда ведет в счете, она тянет время, чтобы сбить натиск.

— Как вам игралось на стадионе «Спартака» при такой публике?

— У «Спартака» отличная поддержка, и одни из лучших болельщиков в стране. Здесь хорошая обстановка, приятно играть. Конечно, радости сегодня фанаты не получили.

— Сначала вы сказали о недовольстве своей ролью в команде, а следом сделали реверанс в сторону спартаковских болельщиков. Поклонники «Краснодара» подумают, что вы хотите перейти в «Спартак».

— Нет. Я не знаю, как сложится жизнь, не хочу говорить, что не окажусь в «Спартаке» или где-то еще. Но в России я бы хотел играть только за «Краснодар». Просто я говорю, что болельщики «Спартака» круто поддерживают команду и за таких болельщиков надо биться. «Спартак» это делает. (Елена Григорьевская)