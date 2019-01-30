Магомед Оздоев: "У "Фенербахче" достаточно тяжелая ситуация, но это не означает, что у "Зенита" впереди простой соперник"

Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев в интервью "Известиям" отметил, что следит за выступлениями "Фенербахче" в чемпионате Турции. Сине-бело-голубые сыграют с турецкой командой в 1/16 финала Лиги европы.

– Из лидирующей группы чемпионата России лишь "Зенит" и "Краснодар" продолжают выступления в еврокубках. Не может ли это дать преимущество вашим преследователям, у которых будет меньше официальных игр?

– Я бы не стал говорить, что у нас будет больше игр. Ведь матчи Лиги Европы начнутся тогда, когда чемпионат еще не возобновится. Если бы мы не прошли в плей-офф, то, так же как и все остальные клубы, находились бы на сборах и играли контрольные встречи. А в Лиге Европы у нас еще и соперник очень высокого уровня. В Турции будет отличная погода. У нас на стадионе тоже никаких проблем с температурой, когда крыша закрыта, поэтому не вижу никаких проблем для "Зенита". А чтобы у нас стало больше матчей, чем у остальных, нужно сначала преодолеть 1/16 финала.

– "Фенербахче" проводит один из самых провальных сезонов и идет на 14-м месте в чемпионате Турции. Следите за ближайшим соперником "Зенита"?

– После того, как жребий свел нас со стамбульской командой, я начал за ней смотреть. Да, у них достаточно тяжелая ситуация, но это не означает, что у нас впереди простой соперник. Насколько я знаю, у "Фенербахче" дважды за этот сезон менялись тренеры. Подобные перестановки по ходу чемпионата всегда даются непросто. Также разговаривал со своим другом Майконом о нашем будущем сопернике. Он еще совсем недавно играл в "Антальяспоре", но покинул команду. В турецком футболе сейчас весьма тяжелая ситуация: в стране кризис, и многие футболисты покидают чемпионат. Однако на "Фенербахче" это сказалось в меньшей степени. Они по-прежнему обладают очень боевым составом с отличными исполнителями.