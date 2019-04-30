Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев признался, что часто подсказывает защитнику и партнеру по команде Ярославу Ракицкому перед исполнением штрафных ударов в чемпионате России.

– Поцелуй в лысину Ракицкого – кто это придумал?

– Все было спонтанно. Просто пожелал ему удачи, подсказал свое видение, как лучше ударить, куда надо попасть – я дольше играю в России, понимаю, какие маневры делают вратари.

Так было и в матче с "Локомотивом" – я с Гильерме вырос, можно сказать, мы хорошие друзья, общаемся семьями. Знаю и сильные его качества, и другие – это даже не слабые точки, а, скорее, излишки роста. Он очень высокий, его руки могут ворота закрыть, и если низкий вратарь за счет прыжка может вытащить, то Гиля – за счет рук. Поэтому все зависит от удара.

– В Краснодаре снова подсказали ему?

– Да, но целовать не стал – хватит. Уже жена начала ревновать! (смеется) А вообще я считаю, что игроки с таким ударом – они уникальны для стандартов, их немного в мире. "Щекой" пробить с такой силой! Мы передачу только отдать можем, а он бьет и кладет как хочет. Такими были Бэкхем, Михайлович, Жунинью Пернамбукану. Ракицкий даже на тренировках штрафные не отрабатывает – с такой-то левой ногой зачем это нужно? – сказал Оздоев.

В текущем сезоне Оздоев провел 21 матч в составе "Зенита", забил один гол и отдал одну голевую передачу.

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