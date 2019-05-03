Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев после поражения в матче 27-го тура РПЛ против "Енисея" (1:3) отметил, что удаление полностью сломало игру.

"Енисей" остался на последнем месте в таблице РПЛ, но сохранил теоретические шансы остаться в элитном дивизионе. "Анжи" по-прежнему идет предпоследним.

– Комментарий такой – первым таймом я доволен, – приводит пресс-служба красноярского клуба слова Адиева. – Мы повели в счете, был ряд неплохих подходов и моментов. Удвоить свое преимущество могли, все складывалось в нашу пользу. Во втором тайме “Енисей” пошел большими силами, в принципе, то, что мы и ожидали. Думаю, продолжи играть в численном равенстве, еще больше зон свободных бы открылось. В начале второго тайма предпосылки для быстрой атаки были.

По большому счету, до удаления я был доволен и все нам шла в руки эта победа. Но удаление полностью сломало игру. На сегодняшний день это не тот "Анжи", который может в численном меньшинстве держать удар и набирать очки. "Енисей" воспользовался своим преимуществом и забил нам голы.

– С чем связана замена Кулика в первом тайме?

– У него в недельном цикле были проблемы со здоровьем, аккуратно подводили его к игре. У нас есть ряд футболистов из 3-4 человек, нахождение которых на поле очень важно. Не будь их – у нас бы возникло еще больше проблем. Тот же опыт Кулика правильно подстегивает молодежь, балансирует эту команду. Поэтому даже с этим повреждением медики делали все возможное, чтобы он вышел на поле. Зная, какая игра нас ждет, я настойчиво просил докторов, чтобы они подвели его к игре. Мы думали, если на раз.

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