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Магомед Адиев: «Алипу будет сложно стать основным защитником «Зенита»

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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал новость о том, что «Зенит» выкупил Нуралы Алипа из «Кайрата». В российском клубе эту информацию опровергли.

— Если Алипа действительно выкупили, то это большой плюс как для казахстанского футбола, так и для Нуралы, — приводит «РБ Спорт» слова Адиева.

— Станет ли Алип в будущем основным центральным защитником петербуржцев?

— Будет сложно. Все прекрасно понимают, что в «Зените» не просто играть. Там высокие требования. Очень бы хотелось, чтобы Алип стал основным центральным защитником. Все зависит от Алипа. Он обладает неплохим потенциалом. Учитывая, что Нуралы молодой футболист, он еще будет развиваться.

В нынешнем сезоне 22-летний Алип провел за «Зенит» 8 матчей.

Источник: bookmaker-ratings.ru
ФК Зенит
Нуралы Алип
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