Радимов: «Оренбург» справедливо наказали в Ростове, он — второй кандидат на прямой вылет»

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов назвал справедливым поражение «Оренбурга» от «Ростова» (1:2) в матче 26-го тура РПЛ.

«В моем понимании «Оренбург» — второй вслед за «Сочи» претендент на прямой вылет. Я не вижу, что изменилось с Деограсией вообще. В какой-то момент он нашел контакт с латиноамериканцами, потому что он на одном языке с ними говорит, но это единственный его плюс остался. В остальном команда разбалансирована. Даже забив «Ростову», она не помышляла об атаке, она закрылась, попыталась закрыться. Нормальный бы «Оренбург» обыграл бы Карпина, тем более, с тем составом, который в этой игре Карпин использовал — там молодежь совсем. Но «Оренбург» закрылся и попытался добыть хотя бы одно очко. Естественно, был наказан за это, и вполне справедливо наказан даже на 95-й минуте. Потому что эта команда в такой футбол играть не должна и не умеет», — приводит «РБ Спорт» слова Радимова.

«Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 26 очками в 26 матчах.