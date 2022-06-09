Дасаев считает, что уход Бакаева — это потеря для «Спартака»

Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев на мероприятии, посвященном 100-летию клуба, поделился мнением об уходе из команды полузащитника Зелимхана Бакаева.

— Как относитесь к уходу Бакаева?

— Не знаю, по какой причине ушёл Бакаев. Конечно, это потеря для Спартака, но не знаю, почему это произошло. Это хороший игрок, он забивал голы, делал передачи.

Ранее сообщалось, что 25-летний Бакаев, который покинул «Спартак» на правах свободного агента, может продолжить карьеру в «Зените».

В сезоне-2021/22 хавбек забил три гола и отдал восемь результативных передач в 36 матчах за красно-белых.