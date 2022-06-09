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Дасаев: «Уход Бакаева — потеря для «Спартака»

Дасаев считает, что уход Бакаева — это потеря для «Спартака»
Александра Ланцетова
,  
Екатерина Звенигородская
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Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев на мероприятии, посвященном 100-летию клуба, поделился мнением об уходе из команды полузащитника Зелимхана Бакаева.

— Как относитесь к уходу Бакаева?

— Не знаю, по какой причине ушёл Бакаев. Конечно, это потеря для Спартака, но не знаю, почему это произошло. Это хороший игрок, он забивал голы, делал передачи.

Ранее сообщалось, что 25-летний Бакаев, который покинул «Спартак» на правах свободного агента, может продолжить карьеру в «Зените».

В сезоне-2021/22 хавбек забил три гола и отдал восемь результативных передач в 36 матчах за красно-белых.

Зелимхан Бакаев
Ринат Дасаев
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ФК Спартак (Москва)
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 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
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 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
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 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
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 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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Зенит

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Краснодар

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