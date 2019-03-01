"Лужники" – о проверке РПЛ: "По предварительным оценкам – поле в очень хорошем состоянии"

Пресс-служба спорткомплекса "Лужники" прокомментировала "СЭ" визит на стадион комиссии РПЛ по допуску футбольных полей, который состоялся в пятницу

-По предварительным оценкам, озвученным одним из членов комиссии РПЛ, поле БСА "Лужники" находится в очень хорошем состоянии для данного сезона. Если возникнет такая необходимость, БСА может принять у себя футбольные матчи любого уровня, – сказали в пресс-службе.

В четверг комиссия РПЛ не допустила поле Центрального стадиона "Динамо" имени Льва Яшина, на котором 10 марта планировалось провести матч 19-го тура чемпионата России "Динамо" – "Спартак". В настоящий момент решается вопрос с местом организации игры. (Илья Андреев)