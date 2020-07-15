Лунев не сыграет со «Спартаком», Иванович и Дуглас Сантос могут выйти на поле

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Оренбургом» (4:1) в матче 29-го тура премьер-лиги и предстоящий в воскресенье полуфинал Кубка против «Спартака».

— Первый тайм не удался, остроты не было, не в нашу пользу сыграл быстрый забитый мяч. Первый тайм не устраивает нас. Во втором тайме были хорошие моменты, лучше движение, переходные фазы получались. В целом, довольны.

— Кто сыграет со «Спартаком»? Иванович или Прохин?

— Посмотрим. У нас есть и Осорио. Посмотрим по физическому состоянию — кто будет свежее. Есть выбор. Надеюсь, все, за исключением Лунева, будут готовы. Кто будет играть — решим к следующей игре.

— Дуглас Сантос и Иванович готовы сыграть в матче со «Спартаком»?

— Надеюсь. Предложим для этого все усилия. Надеюсь, они будут готовы. (Гоша Чернов)