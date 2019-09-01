Лучшим игроком матча 8-го тура чемпионата России «Спартак» — «Зенит» (0:1) по версии InStat стал голкипер сине-бело-голубых Андрей Лунев с индексом 338.

У хозяев поля отличился Георгий Джикия — 335. На счету капитана красно-белых десять выигранных единоборств (91%), три удачных отбора (100%) и семь перехватов. (Денис Аль-Юсифи)