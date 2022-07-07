Федотов высказался об игре Кучаева в матче с «Сочи»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился мнением об игре Константина Кучаева в товарищеском матче в рамках предсезонного турнира «Кубок Матч Премьер» (2:1).

—Кучаев играл пониже, чем в матче с «Нижнем Новгородом». Ему так удобнее?

—Думаю, и так ему удобна. Когда он начинал, он был ближе к атаке. Тот матч не показательный. Мы видели, как ему поначалу было тяжело. Но переварил нагрузку, адаптировался и сегодня был в хорошем тонусе.