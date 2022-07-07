Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:40

Федотов высказался об игре Кучаева в матче с «Сочи»

Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился мнением об игре Константина Кучаева в товарищеском матче в рамках предсезонного турнира «Кубок Матч Премьер» (2:1).

—Кучаев играл пониже, чем в матче с «Нижнем Новгородом». Ему так удобнее?

—Думаю, и так ему удобна. Когда он начинал, он был ближе к атаке. Тот матч не показательный. Мы видели, как ему поначалу было тяжело. Но переварил нагрузку, адаптировался и сегодня был в хорошем тонусе.

Константин Кучаев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Что будет, если есть арбузы каждый день?
Кубок РПЛ против нового Кубка России: какой турнир круче
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Чалов после победы над «Сочи»: «ЦСКА будет готов к сезону»
Лукин о победе над «Сочи»: «Не в первый раз выходил в стартовом составе, но волновался»
Мелкадзе назвал существенной потерей уход защитника «Сочи» Родригао в «Зенит»
Лукин считает, что ЦСКА будет бороться за победу в чемпионате России в сезоне-2022/23
Ангбан: «Я счастлив в «Сочи». Останусь ли на следующий сезон? Сейчас я здесь!»
ЦСКА выиграл первый матч под началом Федотова, Чалов начал забивать после швейцарской командировки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Федотов ответил на вопрос, на кого он будет рассчитывать из молодежной команды

Лукин считает, что ЦСКА будет бороться за победу в чемпионате России в сезоне-2022/23
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости