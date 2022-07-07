Федотов высказался об игре Кучаева в матче с «Сочи»
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился мнением об игре Константина Кучаева в товарищеском матче в рамках предсезонного турнира «Кубок Матч Премьер» (2:1).
—Кучаев играл пониже, чем в матче с «Нижнем Новгородом». Ему так удобнее?
—Думаю, и так ему удобна. Когда он начинал, он был ближе к атаке. Тот матч не показательный. Мы видели, как ему поначалу было тяжело. Но переварил нагрузку, адаптировался и сегодня был в хорошем тонусе.
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ЦСКА – Урал
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Ахмат – Спартак
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|17.07
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