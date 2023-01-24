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Сегодня, 23:27

Лукас Вера в будущем хочет играть в топ-клубе РПЛ или Европы

Виктория Кравченко
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Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера рассказал, что хотел бы в будущем играть в топ-клубе РПЛ или Европы.

В июле 2022 года Вера перешел в «Оренбург» из аргентинского «Лануса».

— Хотел бы повторить путь Паредеса, который из «Зенита» попал в «ПСЖ»?

— Конечно, как и для любого профи, моя цель — топ-команды. Неважно, где — в России или Европе. Но для этого мне надо стать лучше и сделать «Оренбург» сильнее, — цитирует Вера Sport24.

После 17 туров РПЛ «Оренбург» занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-24-tsel-top-komandy-v-rossii-ili-yevrope-vera-iz-orenburga-o-zhelanii-pereyti-v-pszh-po-primeru-paredesa
Лукас Вера
ФК Оренбург
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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Спартак – Урал
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