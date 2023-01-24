Лукас Вера в будущем хочет играть в топ-клубе РПЛ или Европы

Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера рассказал, что хотел бы в будущем играть в топ-клубе РПЛ или Европы.

В июле 2022 года Вера перешел в «Оренбург» из аргентинского «Лануса».

— Хотел бы повторить путь Паредеса, который из «Зенита» попал в «ПСЖ»?

— Конечно, как и для любого профи, моя цель — топ-команды. Неважно, где — в России или Европе. Но для этого мне надо стать лучше и сделать «Оренбург» сильнее, — цитирует Вера Sport24.

После 17 туров РПЛ «Оренбург» занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков.