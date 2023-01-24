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24 января, 23:54

Ивич прокомментировал победу «Краснодара» в игре с «Бунедкором»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал победу команды в товарищеском матче с «Бунедкором» (1:0).

«Это был первый полноценный матч после долгой предсезонной работы. Я предоставил игровое время каждому футболисту, оценил их игру. У нас есть неплохие задумки, но все еще есть над чем работать. До первого официального матча предстоит сделать многое. Проблема заключается в том, что в течение первых трех дней мы должны были сыграть с «Левски». Это была бы ранняя игра, учитывая уровень подготовки наших спортсменов на тот момент. Мы опасались травм и боялись, что кто-то может сломаться, поэтому решили обойтись одной игрой. Все детали отработаем на втором сборе», — сказал Ивич на официальном YouTube-канале «Краснодара».

После 17 туров «Краснодар» занимает восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YX7BUTMZ1DI
Футбол
ФК Бунедкор
ФК Краснодар
Владимир Ивич
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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16
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