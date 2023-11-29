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Осинькин: «Я твердо настоял, чтобы Дзагоева не «переписывали»

Алина Савинова
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, как не позволил отцу бывшего полузащитника сборной России Алана Дзагоева изменить возраст сына в документах.

— Я разговаривал не с Аланом, а с его отцом. Твердо настоял на том, чтобы он ничего не делал, — приводит «РБ Спорт» слова Осинькина.

— Кому и зачем это надо было?

— Видимо, есть некоторые люди, которые считают, что так можно добиться успеха в футболе быстрее. Я не позволил.

21 ноября 33-летний Дзагоев объявил о завершении карьеры игрока. Он выступал за ЦСКА, «Рубин» и греческую «Ламию», за которую сыграл в 2 матчах: 20 и 29 октября. Дзагоев является трехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка России и четырехкратным обладателем Суперкубка страны.

Ранее PR-менеджер экс-футболиста Дарья Арсланова сообщила, что Дзагоев планирует получить тренерскую лицензию.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-osin-kin-ya-tverdo-nastoyal-chtoby-dzagoeva-ne-perepisy-vali/
Алан Дзагоев
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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 - : -
2.12 16:30
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 - : -
2.12 19:30
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 - : -
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 - : -
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