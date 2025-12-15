Лукас Вера близок к подписанию контракта с «Локомотивом» на 2,5 года

Как стало известно «СЭ», полузащитник Лукас Вера в ближайшее время должен перейти в «Локомотив». 28-летний аргентинец вылетел в Москву для прохождения медицинского осмотра. Он подпишет контракт на 2,5 года.



Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что «Локомотив» заинтересован в подписании контракта с игроком.



Последним клубом Веры стал «Аль-Вахда». 23 сентября клуб из ОАЭ разорвал контракт с аргентинцем. Игрок не провел за команду ни одного матча.

В РПЛ хавбек играл за «Оренбург» с 2022 по 2024 год, и за «Химки» в сезоне-2024/25.