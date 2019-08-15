Лука Джорджевич рассказал о первых впечатлениях от «Локомотива»

Новичок «Локомотива» нападающий Лука Джорджевич — о первых впечатлениях от новой команды.

— Когда узнал, что есть возможность перейти в «Локомотив», понял, что это шаг вперед. «Локомотив» был заинтересован во мне, так что клубы быстро договорились. Для меня это идеальный вариант. В команде собраны сильные футболисты, у меня большие надежды на сезон, — цитирует футболиста официальный сайт «Локо». — Конечно, эмоции сильные. Новая команда, все новое. Но все ребята мне помогают. Проблем с адаптацией не будет. Я уже долго в России, хорошо знаю чемпионат, играл против футболистов «Локомотива». Я рад, что теперь в одной команде с такими сильными игроками. Ближе в всех общаюсь с Чорлукой. Бранислав Иванович до перехода говорил, что в «Локомотиве» семейная атмосфера. Сказал, что эта команда идеально мне подойдет, что здесь можно расти и прогрессировать. Буду делать все на тренировках и в матчах, чтобы доказать, что я достоин играть за «Локомотив».

Новичок будет играть под 22-м номером. Футболист выступает в России с лета 2012 года (с перерывами), когда перешел в «Зенит». В невском клубе он провел 30 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 3 передачи.

Последние два сезона Джорджевич провел в тульском «Арсенале» на правах аренды — 50 матчей, 16 голов и 4 передачи. Также «Зенит» отправлял форварда в «Твенте», «Сампдорию» и испанский клуб второй лиги «Понферрадина».

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