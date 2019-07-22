Луиз Адриану со своей девушкой оторвался в парке

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану опубликовал новые "сториз" в своем Instagram. 32-летний бразилец и его девушка Екатерина Дорожко провели день в парке. Ранее пара устроила праздник в стиле русского народного творчества.

У бразильского игрока красно-белых трое детей от супруги Камилы: дочь Алисия и сыновья Жуан Луис и Жуан Адриану. Ранее Дорожко заявила, что не разрушала семью футболиста. Во время матча 30-го тура чемпионата России сезона-2018/19 против "Оренбурга" (0:2) форвард вышел в прямой эфир в Инстаграме, что вызвало возмущение многих болельщиков.