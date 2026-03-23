Ajansspor: «Спартак» может подписать защитника «Бешикташа» Удуохая

«Спартак» заинтересован в трансфере защитника «Бешикташа» Феликса Удуохая, сообщает турецкое издание Ajansspor.

По информации источника, «Бешикташ» готов продать 28-летнего немца, контракт которого истекает летом 2027 года. Сам Удуохай также заинтересован в потенциальной сделке.

Защитник выступает в Турции с лета 2024 года. «Бешикташ» арендовал футболиста у «Аугсбурга» и выкупил его спустя год. В этом сезоне Удуохай провел 19 матчей во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.

Ранее Удуохай также выступал за «Вольфсбург» и «Мюнхен-1860».

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