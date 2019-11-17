Лучшие моменты матча «Краснодар» — «Ростов»
19:11
«Краснодар» в товарищеском матче обыграл «Ростов» со счетом 1:0. Единственный мяч забил Дмитрий Скопинцев. Команды играли два тайма по 40 минут.
В стартовом составе «Ростова» вышел бывший игрок «быков» Павел Мамаев, для которого эта встреча стала первой после УДО из тюрьмы
Он сыграл 53 минуты и покинул поле под аплодисменты болельщиков обеих команд, а футболист поаплодировал им в ответ.
Представляем вашему вниманию лучшие моменты прошедшего матча.
?Лучшие моменты товарищеской встречи #КраснодарРостов pic.twitter.com/HwaIkjcKba— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) November 17, 2019
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...