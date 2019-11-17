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Лучшие моменты матча «Краснодар» — «Ростов»

19:11

«Краснодар» в товарищеском матче обыграл «Ростов» со счетом 1:0. Единственный мяч забил Дмитрий Скопинцев. Команды играли два тайма по 40 минут.

В стартовом составе «Ростова» вышел бывший игрок «быков» Павел Мамаев, для которого эта встреча стала первой после УДО из тюрьмы

Он сыграл 53 минуты и покинул поле под аплодисменты болельщиков обеих команд, а футболист поаплодировал им в ответ.

Представляем вашему вниманию лучшие моменты прошедшего матча.

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