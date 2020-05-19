«Лучше завершить сезон и спокойно готовиться к новому». Игрок «Рубина» согласен со Слуцким

Защитник «Рубина» Константин Плиев считает, что лучше досрочно завершить сезон РПЛ.

— Я, скорее, согласен со Слуцким, — приводит слова Плиева «Бизнес Online». - Леонид Викторович заявлял, что было бы лучше завершить сезон и спокойно готовиться к новому сезону на неделю-две позже обозначенных сейчас сроков от РФС. Я просто пытаюсь логически понять, что нам предлагают. Мы уже два месяца не выходили на футбольное поле, почти во всех городах на сегодня запрещено тренироваться командам, а уже через месяц должен возобновиться чемпионат. Получается, мы должны без практики играть по матчу каждые три-четыре дня. Я уверен, в таком случае у всех команд повысится травматизм.

В принципе, не против доиграть. Я вообще хочу как можно скорее выйти на поле, с ума схожу от этого заточения без футбола. Но появляется очень много вопросов. Допустим, лично у меня завершается арендное соглашение с «Рубином» 15 июня. Что со мной дальше будет — я пока сам не знаю. И так с большим количеством игроков, у которых семьи и дети, о них тоже нельзя забывать.

Я не хочу, чтобы мои слова поняли, как страх перед турнирными раскладами. Мы в «Рубине» ничего не боимся, готовы сражаться на поле, умирать на тренировках, но, повторюсь, есть много вопросов к последнему решению от руководителей нашего футбола.