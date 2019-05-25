"Лучше написать поздравление дочери невозможно". Семак оценил проникновенный пост жены

Главный тренер "Зенита" и бывший капитан сборной России Сергей Семак поздравил с днем рождения дочь Татьяну. Он также оценил поздравление своей супруги Анны.

– С Днем рождения, любимая Танечка, с днем рождения, "Зенит"! Анна, спасибо за дочь. Лучше написать поздравление дочери, чем это сделала ты, невозможно! – написал Семак.

Супруга тренера "Зенита" написала проникновенный пост, в котором рассказала, как к ней пришла мысль усыновить ребенка.

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