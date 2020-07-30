Луценко планирует повторить свое бомбардирское достижение
16:43
Нападающий «Арсенала» Евгений Луценко выразил надежду, что ему удастся как минимум повторить свое достижение сезона-2019/20. 33-летний форвард с 15 голами стал третьим бомбардиром премьер-лиги, уступив только игрокам «Зенита» Артему Дзюбе и Сердару Азмуну (по 17).
— Спасибо тренерам и ребятам, без которых я бы не смог забить эти 15 мячей. Постараюсь в новом сезоне как минимум повторить этот результат. Тем более, что с такими партнерами это реально, — цитирует официальный сайт «Арсенала» Луценко.
Заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров на встрече с командой вручил Луценко планшетку.
Дополнительная информация:
http://www.arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/tretiy-sezon-podryad-v-vosmerke-silneyshikh/
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