Ловрен взял шестой номер. Под ним выступал Иванович
20:55
Защитник «Зенита» Деян Ловрен определился с игровым номером, сообщается на официальном сайте клуба.
31-летний хорват будет выступать под шестым номером. Ранее номер принадлежал Юрию Вернидубу, Александру Спиваку, Николасу Ломбертсу, Хави Гарсии и Браниславу Ивановичу.
Ближайший матч «Зенит» проведет 7 августа против «Локомотива» в Суперкубке России.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2020-08-02-deyan-lovren-vybral-igrovoy-nomer.htm
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