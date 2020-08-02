Ловрен взял шестой номер. Под ним выступал Иванович

Защитник «Зенита» Деян Ловрен определился с игровым номером, сообщается на официальном сайте клуба.

31-летний хорват будет выступать под шестым номером. Ранее номер принадлежал Юрию Вернидубу, Александру Спиваку, Николасу Ломбертсу, Хави Гарсии и Браниславу Ивановичу.

Ближайший матч «Зенит» проведет 7 августа против «Локомотива» в Суперкубке России.