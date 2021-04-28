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Ловрен поздравил молодежную команду «Зенита» с победой над «Спартаком»

19:40
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Защитник «Зенита» Деян Ловрен наблюдал по телевизору за игрой молодежной команды из Санкт-Петербурга против «Спартака». «Зенит» одержал победу со счетом 2:0.

«Поздравляю молодежную команду с важной победой над «Спартаком». В этом поколении есть талантливые ребята. Молодцы, парни», — написал хорват в Twitter.

Благодаря этой победе «Зенит» догнал по очкам «Краснодар» (56). Петербуржцы занимают 3-е место в турнирной таблице группы 1 молодежного первенства.

«Спартак» с 49 очками располагается на 4-й строчке.

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