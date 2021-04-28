Ловрен поздравил молодежную команду «Зенита» с победой над «Спартаком»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен наблюдал по телевизору за игрой молодежной команды из Санкт-Петербурга против «Спартака». «Зенит» одержал победу со счетом 2:0.

«Поздравляю молодежную команду с важной победой над «Спартаком». В этом поколении есть талантливые ребята. Молодцы, парни», — написал хорват в Twitter.

Congratulations to our youth team on a important win against Spartak.



There is some talent in this generation.



Well done boys. ??@fczenit_en @zenit_spb pic.twitter.com/oVkgpUinp7 — Dejan Lovren (@Dejan06Lovren) April 28, 2021

Благодаря этой победе «Зенит» догнал по очкам «Краснодар» (56). Петербуржцы занимают 3-е место в турнирной таблице группы 1 молодежного первенства.

«Спартак» с 49 очками располагается на 4-й строчке.