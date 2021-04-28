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Зырянов признался, что чуть не расплакался после победы над «Спартаком» в матче молодежных команд

20:45
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Главный тренер молодежной команды «Зенита» Константин Зырянов прокомментировал результат матча 23-го тура чемпионата России со «Спартаком» (2:0).

«Тяжелая игра, на это есть свои объективные причины. Ребята терпели, старались в силу своих возможностей. Вы видели, что у некоторых сводило ноги, — физическое состояние оставляло желать лучшего, потому что ребята несут на себе всю нагрузку. Нас не так много в количественном плане, но ребята молодцы.

Перед матчем сказал, что играем со «Спартаком», — на этом установку можно было заканчивать. После поздравил, сказал, что ребята большие молодцы, чуть не расплакался в раздевалке", — цитирует Зырянова пресс-служба клуба.

«Зенит» с 56 очками поднялся на 2-е место в турнирной таблице молодежного первенства, а «Спартак» (49) идет четвертым.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-04-28-konstantin-zyryanov-pered-matchem-skazal-chto-igraem-so-spartakom-na-etom-ustanovku-mozhno-bylo-zaka.htm

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