«Зенит» победил «Спартак» в матче молодежных команд

«Зенит» одержал победу в матче 23-го тура чемпионата России среди молодежных команд. Команда из Санкт-Петербурга победила «Спартак» со счетом 2:0.

«Зенит» с 56 очками поднялся на 2-е место в турнирной таблице молодежного первенства, а «Спартак» (49) идет четвертым.

Молодежные команды

23-й тур

«Зенит — мол.» (Санкт-Петербург) — «Спартак — мол.» (Москва) — 2:0 (0:0)

Голы: Кузнецов, 55 (1:0). Саусь, 90+1 (2:0).

Удаление: Левченков (Спартак — мол.), 74.

Судья: Рубцов (Нижний Новгород).

28 апреля. Санкт-Петербург. Стадион «Смена».