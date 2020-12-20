Ловчев: «Тюрьма ничему не научила Кокорина»

Ветеран «Спартака», экс-полузащитник сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал «СЭ» отъезд нападающего красно-белых Александра Кокорина на Мальдивы вопреки указаниям клуба.

— Это можно расценивать только как хамство по отношению к профессии. Возможно, он посчитал, что его наказывают за что-то, и поэтому так по-хамски ответил. Думаю, он получит огромный штраф, но, к сожалению, на него это не подействует. Сегодняшний стимул для футболиста, то есть бабло для него не работает. Он обожрался этим баблом, и даже штрафы его не пугают. Скажу грубо, но тюрьма его ничему не научила.

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ 29-летний форвард провел 8 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.

(Екатерина Звенигородская)