Ломовицкий в понедельник станет игроком «Факела»

Полузащитник «Рубина» Александр Ломовицкий в понедельник, 27 января, подпишет арендное соглашение с «Факелом». Об этом «СЭ» сообщил агент футболиста Валериюс Мижигурскис.

«Принципиальная договоренность об аренде игрока в «Факел» достигнута. Если не случится форс-мажора, в понедельник он подпишет контракт до конца сезона. Аренда не предусматривает право выкупа», — сказал Мижигурскис.

В этом сезоне 26-летний Ломовицкий провел три матча за «Рубин» в FONBET Кубке России и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 500 тысяч евро.