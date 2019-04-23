17:13 | Футбол — РПЛ

"Локомотив" вылетел на матч с "Ростовом"

0
Обсудить

"Локомотив" вылетел в Ростов, сообщает официальный Твиттер железнодорожников. В среду, 24 апреля, красно-зеленые сыграют с "Ростовом" в рамках 25-го тура премьер-лиги.

"Локомотив" занимает 2-е место в турнирной таблице, имея в активе 43 очка. "Ростов" с 35 баллами располагается на 7-й строчке.

Ростов - Локомотив

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр

Опрос

Как закончится матч 25-го тура РПЛ "Ростов" - "Локомотив"?
Обсудить
голосовать
0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 25-й тур. "Зенит" - "Динамо", "Спартак" в Туле и другие игры
Материалы других СМИ