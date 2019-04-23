"Локомотив" вылетел на матч с "Ростовом"

"Локомотив" вылетел в Ростов, сообщает официальный Твиттер железнодорожников. В среду, 24 апреля, красно-зеленые сыграют с "Ростовом" в рамках 25-го тура премьер-лиги.
Полетели в Ростов 🛫 #РостовЛоко 🔥 pic.twitter.com/Uh9jx9oxle– ФК "Локомотив" (@fclokomotiv) 23 апреля 2019 г.
"Локомотив" занимает 2-е место в турнирной таблице, имея в активе 43 очка. "Ростов" с 35 баллами располагается на 7-й строчке.
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