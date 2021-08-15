«Локомотив» вручил Сергею Щербакову футболку с номером «50»
На 15-й минуте матча 4-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Зенит» гендиректор москвичей Владимир Леонченко вручил футболку команды с номером «50» Сергею Щербакову, которому в воскресенье исполнилось 50 лет.
Бывший форвард донецкого «Шахтера» и лиссабонского «Спортинга» с 90-х годов работает тренером-селекционером красно-зеленых.
Церемония прошла в вип-ложе Черкизова, а не на поле, из-за ковид-ограничений РПЛ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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