"Локомотив" ведет переговоры с Денисовым

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе в интервью "СЭ" ответил на вопрос о будущем полузащитника Игоря Денисова.

В декабре прошлого года 35-летний хавбек продлил контракт с "Локомотивом" до завершения сезона-2019/20. Однако во второй части сезона-2018/19 полузащитник перестал попадать в заявку команды.

– Какова ситуация с Денисовым?

– С ним идут переговоры. Думаю, что на следующей неделе будут какие-то новости.

– Есть вариант, что он может остаться в "Локомотиве"?

– На следующей неделе новости будут. (Арман Мкртчян)

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