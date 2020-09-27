«Локомотив» в большинстве обыграл ЦСКА, победный гол забил Смолов
ЦСКА в домашнем матче 9-го тура Тинькофф чемпионата России проиграл «Локомотиву» (0:1). Единственный мяч на 45-й минуте забил нападающий Федор Смолов.
Армейцы с 60-й минуты играли вдесятером после удаления полузащитника Кристияна Бистровича за две желтые карточки.
ЦСКА (16 очков) занимает четвертое место в турнирной таблице, «Локомотив» (15) поднялся с девятой на шестую строчку.
Тинькофф чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур
ЦСКА — «Локомотив» (Москва) — 0:1 (0:1)
Гол: Смолов, 45.
ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Гайч, 87), Мариу Фернандес, Магнуссон, Карпов, Влашич, Кучаев (Тикнизян, 78), Обляков, Бистрович, Зайнутдинов (Чалов, 67), Эджуке (Сигурдссон, 77).
«Локомотив» (Москва): Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Рыбус, Живоглядов, Мурило, Миранчук (Камано, 80), Куликов, Магкеев, Смолов (Рыбчинский, 90), Эдер.
Предупреждения: Бистрович, 8. Эдер, 70. Гильерме, 85.
Удаление: Бистрович, 60.
Судьи: Вилков (Нижний Новгород). Елеференко, Мосякин (оба — Москва).
ВАР: Карасев (Москва). Данченко (Уфа).
27 сентября. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».