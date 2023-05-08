«Локомотив» — «Сочи»: Нобоа не смог реализовать пенальти
Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа не реализовал пенальти в матче 26-го тура РПЛ против «Локомотива».
Голкипер железнодорожников Илья Лантратов успешно парировал удар эквадорского хавбека.
11-метровый был назначен за удар локтем со стороны защитника «Локомотива» Игоря Смольникова в лицо хавбека «Сочи» Артема Макарчука.
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|
3
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|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
4
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|26
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|5
|57-35
|49
|
5
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|26
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|4
|9
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|43
|
6
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|6
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|42
|
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|44-35
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|
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|11
|49-50
|39
|
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|26
|10
|5
|11
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|35
|
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|
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|
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|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
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|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|26
|4
|5
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|24-58
|17
|
16
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|6.05
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 1
|6.05
|16:30
|
Торпедо – Ахмат
|1 : 5
|6.05
|19:00
|
Ростов – Факел
|0 : 2
|7.05
|14:00
|
Пари НН – Урал
|0 : 0
|7.05
|16:30
|
ЦСКА – Оренбург
|2 : 1
|7.05
|18:00
|
Зенит – Спартак
|3 : 2
|7.05
|19:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|2 : 1
|8.05
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|3 : 0
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|15
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
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Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|24
|1
|6
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