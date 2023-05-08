«Локомотив» — «Сочи»: Нобоа не смог реализовать пенальти

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа не реализовал пенальти в матче 26-го тура РПЛ против «Локомотива».

Голкипер железнодорожников Илья Лантратов успешно парировал удар эквадорского хавбека.

11-метровый был назначен за удар локтем со стороны защитника «Локомотива» Игоря Смольникова в лицо хавбека «Сочи» Артема Макарчука.