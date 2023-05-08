Агент Аванесяна заявил, что у игрока мало шансов вернуться в ЦСКА

Футбольный агент Антон Железняков высказался о будущем полузащитника ЦСКА Тиграна Аванесяна, который проводит сезон на правах аренды в «Балтике».

«Нет окончательного решения по Аванесяну. Ближе к концу чемпионата будем разговаривать с «Балтикой» и ЦСКА по поводу Тиграна. Не сказать, что этот год был удачным для него, но сейчас он хорошо тренируется, выходит на замену. За вторую команду «Балтики» очень хорошие игры были, тренерский штаб доловлен им. Шансов немного вернуться в ЦСКА, он перерос молодежную команду, а в первой команде конкурировать будет тяжело», — приводит слова Железнякова Metaratings.ru.

21-летний опорный полузащитник является воспитанником академии ЦСКА. На его счету 47 матчей за вторую команду «армейцев», десять голов и две результативных передачи. В нынешнем сезоне Аванесян провел пять матчей за основную команду «Балтики» без результативных действий.