"Локомотив" - "Рубин": Жемалетдинов и Смолов в стартовом составе

Стали известны составы "Локомотива" и "Рубина" на матч 28-го тура чемпионата России.

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Хеведес, Кверквелия, Чорлука, Рыбус, Крыховяк, Алексей Миранчук, Жемалетдинов, Антон Миранчук, Смолов.

"Рубин": Коновалов, Цаллагов, Уремович, Камболов, Сорокин, Степанов, Подберезкин, Башкиров, Коновалов, Байрамян, Полоз.

Матч начнется в 19.00 по московскому времени.

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