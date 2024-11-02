«Локомотив» и «Рубин» сыграют в 14-м туре РПЛ в субботу, 2 ноября. Игра состоится на «РЖД Арене» в Москве. Начало — в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями противостояния «Локомотив» — «Рубин» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

По итогам 13-ти туров премьер-лиги железнодорожники набрали 28 очков и занимают третье место в турнирной таблице. Команда Рашида Рахимова с 18-ю баллами идет на седьмой строчке чемпионата.

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